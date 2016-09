Settimane Musicali: una puntata nel '900

Piemontesi: «Programma equilibrato per non farne un evento “museale”». Il Municipio: «Sostegno garantito, ma sul Comune pesano i nuovi oneri cantonali».

a 71ª edizione delle Settimane Musicali di Ascona, la più antica rassegna di musica classica del Ticino, in programma dal 5 settembre al 14 ottobre. sarà all’insegna della tradizione, ma anche delle novità, sia nella programmazione, sia dal punto di vista tecnico-acustico e di un maggiore comfort per il pubblico.

Ma prima di entrare nei dettagli, merita una parentesi l’intervento di Michela Ris, capo Dicastero cultura di Ascona, che, a nome del Municipio del Borgo, ha ribadito «l’impegno del Comune nel sostenere questo e gli altri importanti grandi eventi organizzati sul nostro territorio (fondamentali per il turismo e la cultura asconesi). Questo, malgrado le ripercussioni negative della politica economica del Cantone nei confronti dei Comuni negli ultimi anni (ndr. il nodo più recente concerne l’intenzione di bloccare il riversamento alle casse comunali degli utili provocati dalla tassa sugli utili immobiliari, la TUI; ad Ascona pari a 2,1 milioni di franchi nel solo 2015. Ipotesi che ha spinto Municipio e Legislatico, lo scorso giugno, a scrivere al Governo una lettera di protesta).

Ma veniamo ai concerti, tutti di altissimo livello, proposti nella la chiesa del Collegio Papio di Ascona per quelli da camera e nella la chiesa di San Francesco a Locarno per gli appuntamenti sinfonici. «Un’ottima occasione per ricaricare le energie nella vita - non sempre facile - di tutti i giorni», ha sottolineato Francesco Ressiga-Vacchini, presidente della Fondazione Settimane Musicali Ascona.

Il tema conduttore, spiega il direttore artistico della rassegna, Francesco Piemontesi, «sono le varie correnti artistiche che hanno caratterizzato la prima metà del Novecento. Giustamente considerato come uno dei momenti più affascinanti e densi dell’intera storia della musica, il periodo storico accosta un importante numero di stili e di ideologie contrastanti: negli stessi anni troviamo da una parte chi - come Rachmaninoff - prosegue senza indugio sul cammino intrapreso dal Romanticismo e dall´altra chi – si pensi soprattutto ad Arnold Schönberg - trova una via completamente nuova: quella dell´atonalità e della dodecafonia». Tra questi estremi Piemontesi ha «voluto dare rilievo ad un´altra corrente che ha largamente influenzato la vita musicale del 20° secolo: quella dell´Impressionismo, qui rappresentato dai suoi maggiori esponenti: Claude Debussy e Maurice Ravel. Non mancheranno infine compositori meno associabili ad una determinata scuola ma che grazie ad un linguaggio del tutto personale hanno formato l´estetica musicale delle generazioni future: penso in particolar modo a Shostakovich e a Janacek».

Una scelta azzardata per un pubblico tradizionalista? «Ritengo- replica Piemontesi - che un festival non può diventare un evento puramente "museale", in cui vengono ripetuti sempre gli stessi brani. Queste proposte non sono contemporanee, parliamo di opere scritte ormai decine di anni fa. Fanno parte della cultura della musica. Inoltre il programma prevede concerti di autori classici come Mozart, Beethoven, Ravel, Brahms. Ho cercato un giusto equilibrio». Per migliorare ulteriormente la qualità complessiva del festival, da segnalare che il coro della chiesa di San Francesco sarà dotato di una nuova parete acustica trasparente, mentre un’imbottitura è prevista ai banchi della Chiesa del Collegio Papio per un maggior confort degli ascoltatori.

Quest’anno l’entrata sarà gratuita per gli studenti ai due concerti della serie Début. Spazio ai giovani anche sul palco. Il festival è infatti orgoglioso di accogliere giovani artisti già avviati verso una brillantissima carriera concertistica. Oltre ad Alina Ibragimova (che si esibirà il 16 e anche il 23 settembre con l’Orchestra della Svizzera italiana), sono attesi Jérémie Rhorer e (3 ottobre), la violinista Hilary Hahn, interprete del Concerto per violino n.5 di Mozart con la Czech Philharmonic, il 24 settembre il trio David Pia/ Kim Da Sol/ Christel Lee e il 1° ottobre con il pianista coreano William Youn.Fra le novità di quest’anno, da segnalare pure (in collaborazione con RSI Rete Due) le presentazioni del musicologo Giuseppe Clericetti dei concerti della Chamber Orchestra of Europe e de Le Cercle de l’Harmonie (alle 19.30 all’l’ex Magistrale e del Papio) e di Giada Marsadri.

I biglietti sono disponibili agli sportelli dell’ufficio turistico e nei punti di vendita Ticketcorner. Prevendita pure sul sito www.settimane-musicali.ch. Per informazioni e prenotazioni: tel. +41 91 759 76 65, o info[at]settimane-musicali[dot]ch. Website. Il festival è presente anche Facebook e Twitter. (m.v.)