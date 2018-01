Sì al concorso sull’asilo, ma “riscritto”

di Maurizio Valsesia

«Questo voto ha una notevole valenza politica, perché dimostra che i principali partiti sanno andare oltre le divisioni, trovare un’intesa non facile e lavorare concretamente per il bene comune». Prendiamo a prestito le parole di Angelo Pelloni (PPD) per riassumere la bella pagina di politica scritta ieri sera dal Consiglio comunale di Locarno. Con 31 favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti, è infatti stata approvata la richiesta di un credito per l’allestimento del concorso di progettazione inerente l’ampliamento con due sezioni della scuola dell’infanzia ai Saleggi. Un messaggio in buona parte “riscritto” dalla maggioranza della Commissione della Gestione che ha proposto quattro emendamenti (tutti approvati) per ridimensionare i costi, giudicati eccessivi e per inserire altri paletti utili per future opere pubbliche.

Anzitutto il credito approvato è di 166mila fr. invece dei 240mila proposti dal Municipio. Gli altri emendamenti hanno riguardato i seguenti cambiamenti: il concorso sarà a una fase e non a due; gli onorari dei consulenti scendono da 8mila a 4mila fr. Aumenta invece l’onorario per la giuria (da 7.500 a 13.500 («i professionisti vanno pagati il giusto, sia in un senso, sia nell’altro. Se vogliamo un progetto ben giudicato da validi esperti non possiamo sottopagarli», spiega il rapporto di maggioranza della Gestione). Infine, la medesima giuria dovrà fissare a 3,3 milioni di franchi il limite dei costi di costruzione del progetto che uscirà vincente dal concorso.