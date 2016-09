Siria, l’abbraccio di Losone ad Aleppo

Serata organizzata dal GdP e dal Municipio per informare sulla colletta lanciata un anno fa e ripresa nei giorni scorsi. Padre Ibrahim via Skype: "Grazie a tutti voi".

In piedi il sindaco di Losone Fausto Fornera, mentre in primo piano seduto vediamo il vicedirettore del GdP Gianmaria Pusterla.

«Finalmente è arrivata una tregua, anche se fragile. Ma per la prima volta dopo cinque anni abbiamo passato la notte senza le esplosioni e i razzi. La fine di un incubo interminabile». Un applauso lungo e spontaneo ha accolto, ieri sera a Losone, l’apparizione sul video di padre Ibrahim Alsabagh, in diretta Skype (internet) da Aleppo durante la serata organizzata dal Municipio e dal Giornale del Popolo per informare la popolazione sulla colletta pro-Siria lanciata un anno fa e ripresa nei giorni scorsi grazie al contributo del Comune che ha stanziato un aiuto concreto di 20mila franchi.

C’erano una quarantina di persone al Centro la Torre, spinte dal desiderio di conoscere dal vivo il dramma della Siria, straziata dalla guerra. «Grazie a tutti voi che condividete le nostre sofferenze. La vostra carità ha steso la mano su Aleppo». La tensione e la preoccupazione di padre Ibrahim è intrisa di dolore, ma temperata dalla serenità dei forti e dei giusti. Niente retorica. Parole semplici che toccano il cuore e i sentimenti più profondi.

«Eravamo senza luce, grazie a voi acquistati dei generatori»

«La guerra espelle la pietà. Viviamo in mezzo alle distruzioni. L’acqua è interrotta per giorni e settimane. L’elettricità non esiste. La sostituiamo con dei generatori a gasolio che abbiamo acquistato grazie alla vostra generosità. Ma il prezzo del gasolio è alle stelle poiché questo disastro è aggravato dalla corruzione. Le vostre offerte ci hanno permesso di distribuire dei pacchi alimentari una volta al mese: è un aiuto parziale, ma fondamentale per la sopravvivenza della gente».

In una città di oltre un milione di abitanti i cattolici sono 12mila famiglie e padre Ibrahim è il loro parroco, coadiuvato da un manipolo di altri francescani. I bombardamenti dei missili sono ciechi. Distruzione e sangue, carenza di medici e di ospedali. «Manca il lavoro. La nostra città è ridotta solo a vedove, orfani e anziani: gli anelli deboli della società. C’è soprattutto il dramma dei giovani e la loro incertezza fra la fuga verso l’Europa o la volontà di rimanere per ricostruire il futuro». Aleppo è una città senza giovani, senza famiglie, senza chiese. Non sembrano esserci soluzioni poiché la tregua blocca i missili sulle scuole e sugli ospedali, ma non risolve i problemi di fondo: non bastano nemmeno i convogli umanitari. Noi cerchiamo di sostenere tutti e accompagnare la sofferenza in questo cammino».

L’assistenza dei francescani non è solo materiale e non si limita alla comunità cattolica. Ad esempio, l’unica scuola per bambini sordomuti è aperta anche ai musulmani dopo che quella statale è stata chiusa dal governo per trasformarla in un carcere.

Padre Ibrahim ha rinnovato il suo grazie a tutti i ticinesi e in particolare a Losone, al parroco don Jean-Luc e alle autorità comunali.

La serata è stata aperta dal municipale Fausto Fornera che ha ricordato come Losone non dimentica i bisognosi, e ha giustificato l’assenza, per motivi famigliari, del collega Alfredo Soldati, che aveva lanciato la proposta di aderire alla colletta del Giornale del Popolo. Poi GianMaria Pusterla, vicedirettore del nostro giornale, ha comunicato che la raccolta ha raggiunto 580mila franchi, auspicando che l’esempio di Losone possa essere seguito da altri Comuni.

Sono seguiti gli interventi della giornalista del GdP Maria Acqua Simi (che in novembre si recherà ad Aleppo) e di Andrea Avveduto dell’Associazione che raccoglie i fondi per i frati della “Custodia” della Terra Santa. Avveduto ha informato anche sulle modalità per la destinazione dei soldi: «Tutto arriva direttamente ai francescani».

Le nuove offerte, su suggerimento del Vescovo di Aleppo, saranno destinate anche all’educazione e alla formazione dei giovani con appositi aiuti allo studio: così nasceranno delle nuove coscienze per dare un futuro alla Siria martoriata.

(t.v.)