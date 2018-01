Sospesa la direttrice del San Donato

Il Consiglio di Fondazione della Casa Anziani regionale San Donato di Intragna comunica di aver sospeso dall’impiego la direttrice, Nazarena Mordasini, in applicazione delle disposizioni del Regolamento organico dei dipendenti.

“Da qualche tempo – si legge in un comunicato stampa diramato questa mattina – sono venute alla luce problematiche di natura lavorativa vieppiù frequenti e gravi, le quale hanno coinvolto in prima persona le collaboratrici e i collaboratori dell’Istituto, con dissidi, anche interni, riconducibili per lo più a un sistema di conduzione inadeguato. Nonostante diversi supporti, la situazione è degenerata anche per via di interventi di terze persone che il Consiglio di fondazione ha condannato e dai quali si distanzia”.

Per l’immediato futuro, la conduzione della Casa Anziani sarà garantita da una direzione amministrativa ad interim, supportata da un consulente esperto scelto in accordo con l’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio e del medico cantonale. La direzione sanitaria dell’istituto rimane assegnata al dr. Medico Rolando Erba.

(Red)