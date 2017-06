Sparatoria con un morto ad Ascona

A rimanere uccisa una donna di 38 anni. L'assassino sarebbe il marito 55enne, che ha tentato di togliersi la vita, senza riuscirci: è in condizioni critiche.

Una donna morta e un uomo gravemente ferito. È questo il bilancio del grave fatto di sangue accaduto oggi poco prima delle 9 ad Ascona in un autosilo di un supermercato in via Muraccio.

A comunicarlo è la Polizia, specificando di essersi recata sul posto, dopo che erano stati sentiti degli spari. All'arrivo il macabro ritrovamento. A terra giacevano il cadavere di una donna nonché un uomo gravemente ferito.

Stando alle prime informazioni sarebbe stato l'uomo, marito 55enne della donna, ad aver sparato a sua moglie, di 38 anni. In seguito avrebbe rivolto l’arma contro se stesso, ferendosi in modo grave: le sue condizioni sono critiche.

