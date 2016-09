Sulla Locarno-Domodossola due treni in meno

Decisione di Fart e Subalpina: «Pochissimi utenti (meno di 5)». In compenso nuovo treno alle 19.30 per il Ticino e più corse con Intragna (come chiede il PALoc).

Novità in vista per i treni Locarno-Domodossola. Le Fart e la Società Subalpina, gestori rispettivamente della Centovallina e della Vigezzina, hanno concordato il nuovo orario, tenendo conto anche dell’apertura di AlpTransit e del fatto che molti locarnesi (soprattutto per motivi di studio e di lavoro) già oggi privilegiano la linea del San Gottardo (e non quella del Sempione) per i collegamenti con la Svizzera interna. Questa scelta potrebbe essere ulteriormente opzionata grazie alla riduzione dei tempi di viaggio con i treni di AlpTrransit.

È stato quindi effettuato un sondaggio per verificare le stazioni di partenza e di destinazione dei viaggiatori delle ultime due corse serali (alle 18.48 in partenza da Locarno e alle 20.25 da Domodossola). Si è arrivati così alla decisione di sopprimere questi due convogli. D’acchito potrebbe sembrare una drastica riduzione del servizio. In realtà la motivazione è stata assunta dopo che è stata riscontrata una costante fruizione limitata a pochissime unità. Si tratta di viaggi che in media vengono utilizzati da meno di cinque passeggeri, che non sono diretti o provenienti al Vallese.

In compenso - precisa il caposervizio della Centovallina, Giangiorgio Helbling - verrà introdotta una nuova corsa serale con partenza da Domodossola verso le 19.30 e diretta a Locarno, che utilizzerà la coincidenza con un convoglio in arrivo da Briga con i passeggeri proventi dal Lötschberg e dalla Svizzera romanda, attraverso il Sempione che ora viene gestito dalla società svizzera BSL. In tal modo viene colmato il “buco” orario che si sarebbe aperto nel tardo pomeriggio.

È noto che la Centovallina, a livello internazionale, svolge soprattutto una funzione turistica con circa 300mila passeggeri in transito all’anno. Proprio per incentivare questo settore, due treni che finora hanno avuto solo cadenza stagionale, saranno in servizio per tutto l’arco dell’anno. Ma anche a livello regionale verranno potenziate le corse da Locarno a Intragna nella fascia oraria dalle 17 alle 19, con delle corse cadenzate ogni mezz’ora e ogni ora per Camedo. In tal modo viene anticipato uno dei postulati del Paloc, a favore dei pendolari dell’area periferica del Locarnese.

Intanto quest’anno la Centovallina sta registrando un importante incremento di passeggeri. (Mediamente il totale è di 1,2 milioni e quello turistico di 280-300 mila). «Fino al termine di luglio, rispetto al 2015 abbiamo registrato una crescita di oltre il 5 per cento», dice il direttore Mauro Caronno. In effetti l’esercizio dell’anno scorso si era chiuso con una contrazione delle entrate soprattutto per la netta diminuzione delle comitive italiane che evidentemente hanno privilegiato l’alternativa dell’Expo di Milano, mentre il 2014 era stato penalizzato dal maltempo. La crescita di questa estate sarà sicuramente confermata, e forse incrementata, dai flussi turistici di agosto, favoriti delle ottime condizioni meteo. Molto importante riman la componente fornita dal Lago Maggiore Express (l’anello “battello sul Verbano, Centovallina-linea del Sempione”).

(T. V.)