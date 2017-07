Sulle Isole Ronco non cede

Il Comune non cederà le proprie quote al Cantone, lo ha deciso all'unanimità il Municipio lunedì sera.

Non intende rinunciare alle Isole di Brissago il Comune di Ronco Sopra Ascona, lo ha deciso all’unanimità il Municipio riunitosi lunedì sera. Il Cantone si era detto disponibile a comprare le quote dei tre Comuni comproprietari, Ronco Sopra Ascona, Brissago e Ascona, come riporta la RSI. La proposta sarebbe stata accettata unicamente da Ascona, ma a patto che anche gli altri due Comuni acconsentissero alla contrattazione.

(Red)