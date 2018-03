Tassa sul sacco, regolamento unificato

Dal 1° gennaio 2019 anche la Vallemaggia dovrà allinearsi alla tassa sul sacco. L’argomento è stato esaminato nel corso della recente assemblea dell’Ascovam (Associazione dei Comuni), con una relazione introduttiva del presidente Michele Rotanzi, che ha poi passato la parola a Bruno Donati di Bignasco, presidente del consorzio vallerano che si occupa della raccolta rifiuti.

Questo consorzio ha elaborato infatti il relativo regolamento che dovrà essere esaminato e approvato dai singoli legislativi comunali. Il consorzio si occuperà della fornitura dei sacchi e ha stabilito anzitutto l’uniformità nel costo del sacco, uguale per tutti i Comuni, mentre le tariffe comunali per la tassa base saranno stabilite Comune per Comune, secondo una “forchetta” che sarà comunque molto ridotta, in modo da non differenziare troppo l’importo a carico degli utenti. Su questo tema Giacomo Fiori di Brontallo ha espresso timori per l’aumento che potrà verificarsi per i “rifiuti selvaggi”. «Una situazione che purtroppo è già troppo diffusa», ha lamentato Fiori. Dal canto suo Michele Rotanzi ha invitato tutti i cittadini a collaborare con le autorità nella sorveglianza e nel controllo. Inoltre si procederà a una campagna informativa nelle suole medie di Cevio e si sensibilizzeranno la associazioni che organizzano feste e manifestazioni

Tra le diverse attività dell’Ascovam c’è stata anche la devoluzione di un sussidio per l’acquisto di due nuove auto mediche, mentre l’Antenna Vallemaggia (coordinata da Christian Ferrari) ha collaborato ad avviare una serie di progetti previsti dal masterplan, che sono stai esplicitati da Giacomo Garzoli: la valorizzazione territoriale di Sascola, la casa Beroggi in Rovana, la Via Alta che sta per partire. Analogamente si lavora per concretizzare la piscina di Bignasco e l’albergo Basodino di Cevio, mentre Bosco Gurin ha già beneficiato di un consistente aiuto cantonale.

