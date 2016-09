Tentata rapina ad Ascona

Oggi, verso le 12:40 in Piazza San Pietro ad Ascona, vi è stata una tentata rapina a una gioielleria. L'allarme data da una commessa ha permesso di arrestare due uomini, uno dei quali armato di pistola. Un terzo è stato fermato poco dopo nelle vicinanze. La Polizia cantonale non si esclude che possano esserci altri complici in fuga.

Le ricerche sono scattate immediatamente. Non si lamentano feriti. Il dispositivo è tuttora attivo con lo scopo di individuare altri componenti della banda coinvolta nei fatti. La Centrale fa sapere che al momento, vista la delicatezza del lavoro che si sta svolgendo, non saranno rilasciate ulteriori informazioni.

Eventuali testimoni che hanno notato movimenti sospetti nelle vicinanze del negozio sono pregati di contattare lo 0848 25 55 55.

