TILO fermi tra Giubiasco e Locarno

Domani mattina, giovedì 9 febbraio, tra le ore 9 e le ore 12 le corse della linea TILO S20 tra Giubiasco e Locarno sono soppresse e sostituite con un servizio bus tra le due stazioni. La causa sono lavori urgenti all’apparecchio centrale - informano le FFS - che implicano l’interruzione totale delle tratte Giubiasco-Locarno e Cadenazzo-Luino.

Per le corse della linea TILO S30 Cadenazzo-Luino è già previsto un servizio bus sostitutivo visti i lavori sul versante italiano della linea in programma tra domenica 11 dicembre 2016 a sabato 10 giugno 2017. Sono da prevedere tempi di percorrenza più lunghi per i viaggi in bus rispetto a quelli in treno. Le FFS rendono inoltre attenta la clientela che il trasporto di biciclette o carrozzine a motore per disabili sui bus non è possibile. Alle stazioni di Giubiasco e Locarno sarà presente del personale di assistenza ai viaggiatori.