Torna il "Teddy Bear Hospital"

Visto il successo dell'edizione 2017 presso l'Ospedale regionale di Bellinzona e Valli, torna in Ticino la seconda edizione dell’evento "Teddy Bear Hospital", che si rivolge ai bambini dai 3 ai 5 anni.

L’evento prevede che ogni bambino avrà l’occasione di portare il proprio pupazzo in questo ospedale in miniatura e i "doctors teds", ossia gli studenti di medicina ticinesi che studiano in varie università della Svizzera, se ne prenderanno cura come fosse un paziente. Questo servirà per mostrare e spiegare ai piccoli, in maniera giocosa e divertente, il funzionamento di un vero ospedale.

Quest'anno l'attività si svolgerà all’ospedale regionale di Locarno, ossia La Carità, da martedì 6 a venerdì 9 febbraio ed è patrocinata dall’Ente ospedaliero cantonale (EOC) e dall’Associazione Studenti Ticinesi di Medicina (ASTIM). La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione sul sito astim.ch/teddy.

(Red)