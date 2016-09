Treni merci, la parola al TAF

Il Municipio di Gambarogno insiste sulla necessità di realizzare un progetto di sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria tra Bellinzona e Luino che tenga conto anche delle esigenze locali, in termini di sicurezza e di disturbo. L’Esecutivo ha quindi deciso di rivolgersi al Tribunale amministrativo federale. Tra le richieste: la soppressione del doppio passaggio a livello in zona Monda, da sostituire con un sotto o sovrappassaggio; dotare la tratta ferroviaria in questione di adeguati impianti per il rilevamento dei pericoli a ridosso della frontiera di Dirinella, nonché di mettere in opera i dispositivi necessari per limitare le vibrazioni; pavimentare come allo stato attuale la via Casello a Cadepezzo.

«In vari incontri promossi dal Municipio con i responsabili delle FFS – ricorda il Municipio in un comunicato stampa – è stato possibile ottenere alcune modifiche, poi inserite nel progetto, soprattutto legate al miglioramento di alcuni sottopassaggi stradali e alla messa a norma del marciapiede d’attesa alla stazione di Magadino. Nell’impossibilità di trovare un’intesa su altri importanti punti, soprattutto legati alla sicurezza e ai disagi che dovranno sopportare gli abitanti del Gambarogno, nel mese di marzo 2015 il Comune si è opposto all’approvazione del progetto». E ora, appunto, si è sentito in dovere di ricorrere al Tribunale amministrativo federale.

Si rammenta che il progetto, lungo la tratta tra Cadenazzo e Ranzo/Sant’Abbondio, prevede un secondo binario tra Contone e Quartino, il prolungo del secondo binario alla stazione di Magadino, nuovi impianti di sicurezza, la costruzione di un nuovo edificio di tecnica ferroviaria (ETF). Tutto questo porterà a raddoppiare la capacità di trasporto merci sulla linea ferroviaria del Gambarogno

Insomma, per l’Esecutivo gambarognese sono diversi i punti carenti nel progetto, i cui piani sono stati approvati il 1° luglio scorso dal Dipartimento dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, che così facendo ha attribuito – come si legge in una nota municipale – alle «FFS degli oneri destinati a soddisfare solo alcune delle richieste avanzate dal Comune e respingendo per il resto l’opposizione inoltrata a suo tempo». «Il Comune – continua il comunicato – ritiene che la decisione di approvazione dei piani violi il diritto federale, rispettivamente si basi su un accertamento inesatto e incompleto di fatti giuridicamente rilevanti». Per questo, «come pure per l’assenza di chiari vincoli nella decisione di approvazione dei piani sugli oneri fissati dall’Ufficio federale dei trasporti alle FFS», si è dunque deciso di inoltrare ricorso contro il progetto.

