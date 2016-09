Truffa al cambio, presi 2 rumeni

Sabato, poco prima delle 18:00, presso un bar di Locarno è stata messa a segno una truffa al cambio. L'autore è un cittadino rumeno 33enne, residente in Italia che, dopo essere riuscito con l'inganno a sottrarre alla vittima una banconota da 100 franchi, si è allontanato al volante di una vettura immatricolata in Italia in direzione di Bellinzona.

A bordo vi era un secondo uomo, 41enne, pure di nazionalità rumena e residente in Italia. All'altezza di Cadenazzo, su via San Gottardo, una pattuglia ha intercettato e fermato l'auto in questione. Dall'interrogatorio è stato stabilito che nel mese di settembre hanno effettuato un'altra truffa a Lugano e due furti con destrezza a Lugano e Viganello. I due uomini dopo il loro interrogatorio sono stati arrestati e denunciati al Ministero Pubblico per i reati commessi.

L'allerta della Polizia

La Polizia cantonale ricorda che gli autori agiscono sia singolarmente che in coppia. Utilizzano sovente, quale pretesto, l'acquisto di merce di poco valore che pagano con una banconota di grosso taglio. Una volta che la/il commessa/o ha appoggiato sul bancone il resto previsto, l'acquirente inizia a distrarla/o parlando. Poi, chiedendo ripetutamente un taglio diverso di banconote da ricevere come resto per l'acquisto, creano confusione in modo tale da poter sottrarre alcune banconote senza essere visti. A questo punto si allontanano non dando la possibilità all'impiegata/o di rendersi conto per tempo del danno subito.

Per evitare sgradite sorprese, la popolazione è invitata a porre particolare attenzione quando ci si trova in presenza di richieste di questo tipo. È fondamentale in questi casi rendersi conto di chi sta gestendo realmente la transazione. Se non ci si sente più padroni della situazione, è importante rallentare il ritmo degli eventi, prendere tempo e pretendere chiarezza. Gli autori puntano sulla confusione per riuscire a sottrarre il denaro. Dopodiché avvisare tempestivamente la Polizia cantonale al 117. Questo per permettere l'identificazione dei malviventi e per poter reagire al più presto contro questi fenomeni truffaldini.

(Red)