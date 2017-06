Turismo: la crescita traina anche Cardada

L’anno scorso gli impianti di risalita di Cardada-Cimetta hanno trasportato 7 mila viaggiatori in più del 2015. Ma il numero è in ulteriore crescita quest’anno. Nello scorso mese di maggio, infatti, è stata superata quota 14 mila mentre in giungo è già stato raggiunto il numero dei viaggiatori dello stesso mese dell’anno scorso.

Evidentemente i riflessi di Alptransit sono positivi anche sulla montagna locarnese. «Quindi quest’anno siamo fiduciosi di poter superare i 120 mila viaggiatori», ha rilevato l’avv. Luciano Nessi, presidente della Cardada Impianti Turistici, presentando il rendiconto a nome del consiglio di amministrazione. Si preannuncia quindi un traguardo importante anche per proseguire nell’ulteriore miglioramento delle finanze della Società che nel 2016 si è chiusa con un utile di oltre 45 mila franchi.

Il presidente ha confermato anche la strategia aziendale che vede una serie di progetti per rivalutare l’immagine del comprensorio Cardada-Cimetta. Un rilancio studiato tempo fa da Gianbeato Vetterli su sei direttrici. Rimangono da concretizzare un laghetto che servirà anche alla premunizione degli incendi boschivi. Per la sua realizzazione si è alla ricerca di fondi per completare il finanziamento del 60% ottenuto dai forestali. Ora si bussa alle casse dei cinque Comuni della collina: Locarno, Muralto, Minusio, Brione e Orselina. Inoltre ci sono in cantiere un agriturismo allo Stallone, un circuito escursionistico che passa dai monti di Mergoscia e la realizzazione di alcuni punti panoramici.

Inoltre un capitolo degno di grande attenzione, rilevato anche dal presidente, è quello relativo al potenziamento della rete per gli appassionati di mountain bike, in modo da offrire la necessaria sicurezza con gli altri fruitori della zona. L’assemblea ha confermato l’attuale consiglio di amministrazione composto anche da Michele Fumagalli, Ornella Varini, Maria Luisa Caroni, Aldo Merlini, Marco Meschiari e Urs Zimmermann. E all’unanimità è stata approvata la revisione totale dello statuto che conferma il numero di sette dei membri del consiglio di amministrazione.

(T. V.)