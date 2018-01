Un bus speciale da Magadino a Locarno

Il Dipartimento del territorio, in accordo con il Comune di Gambarogno, dopo aver monitorato la situazione in queste settimane di assenza del servizio navetta via lago che collega Magadino e Locarno, ha deciso, in collaborazione con AutoPostale, d’introdurre una corsa speciale per andare incontro alle esigenze di pendolari e studenti, in modo che possano raggiungere Locarno entro le 8.



Il servizio sostitutivo sarà attivo dal 1. febbraio 2018 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.



Orari e fermate



07.25 partenza dalla stazione FFS di Magadino-Vira (dopo aver atteso le coincidenze delle linee 326, 329 e 330 da Dirinella e Indemini/Collina)

07.26 fermata a Magadino Debarcadero

07.30 fermata al Bivio di Quartino Percorso via galleria Mappo-Morettina e fermate per scendere a Locarno Piazza Castello e Locarno Debarcadero (arrivo alle ore 7.47).



Per questo servizio valgono i titoli di trasporto Arcobaleno.



