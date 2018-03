Un tunnel a Nord della Vallemaggia

In Vallemaggia si ritorna a parlare (concretamente) dell’“apertura a nord”, ossia del tunnel del Sassello. "Non è un tema nuovo – ha ricordato Michele Rotanzi, all’assemblea dell’Ascovam (l’associazione dei Comuni valmaggesi) – poiché il primo progetto risale al lontano 1963, con l’adesione del Consiglio di Stato come ricompensa per lo smantellamento delle Valmaggina".

Ora l’Ascovam ha costituito un gruppo di lavoro composto dal presidente, dal sindaco di Lavizzara, Gabriele Dazio, e dai granconsiglieri Fiorenzo Dadò e Giacomo Garzoli. "È un collegamento “forte”, per dare valore ai tanti progetti che interessano l’alta valle, da Fusio a Bosco Gurin e a Cimalmotto, per togliere il nostro isolamento", ha aggiunto Michele Rotanzi, comunicando che c’è già stato un primo incontro esplorativo con i Comuni della Val Bedretto e dell’alta Leventina.

Airolo ha subito aderito. E ora si proseguirà con un gruppo allargato.