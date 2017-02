Un "welcome" al posto dei graffiti

di Maurizio Valsesia

Da un brutto graffito può nascere uno spunto per dare un tocco di colore. È quanto avverrà all’uscita del tunnel della Mappo Morettina in direzione di Locarno. Il Municipio ha infatti deciso di cancellare i graffiti apparsi da qualche tempo sui muraglioni della curva che, subito dopo lo sbocco della galleria in direzione sud, svolta a sinistra passando sotto l’A13 e si innesta sulla stessa A13 fino alla grande rotonda di Piazza Castello. Un tratto di strada in ombra e un po’ anonimo - e ora abbruttito da una serie di scritte tracciate a vanvera da qualche annoiato - ma che rappresenta pur sempre la porta d’accesso a Locarno per tutti coloro che provengono da nord. Ecco allora l’idea di caratterizzarla con un disegno. Una sorta di welcome. È stato necessario seguire un iter specifico essendo la strada di competenza del Cantone. Ebbene, ci spiega André Engelhardt, capo Ufficio tecnico di Locarno, «il Cantone negli scorsi giorni ha dato il via libera all’operazione, sia di pulizia che di realizzazione del nuovo messaggio di benvenuto. Il Municipio ha affidato la realizzazione ad alcuni giovani artisti». I dettagli non sono ancora noti, ma chi ha visto le bozze trova l’idea riuscita. Un tocco di colore che accoglie in città gli utenti della strada appena sbucano sotto il sole del Verbano dopo 5,5 km di tunnel.