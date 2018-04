Una luce a sostegno dell'autismo

In occasione della Giornata mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo il Comune di Losone ha acceso di blu la torre della più grande centrale termica del Ticino.

La torre della più grande centrale termica del Ticino si è illuminata di blu per la Giornata mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo, in coincidenza con Pasquetta, lunedì 2 aprile. Con questa iniziativa il Comune di Losone ha voluto esprimere anche quest’anno il suo sostegno alla ricorrenza internazionale voluta dall’ONU per sensibilizzare nei confronti delle persone con autismo.

In Ticino l’azione è stata coordinata dalla Fondazione ARES (Autismo Ricerca E Sviluppo) che, in collaborazione con il gruppo di coordinamento e programmazione della rassegna “…Diversamente!”, tra venerdì 13 e sabato 4 aprile a Locarno proporrà una serie di eventi, spettacoli e workshop gratuiti per promuovere la conoscenza dell’autismo.

