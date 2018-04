Valanga in Lavizzara, tre feriti gravi

Locarnese sempre al centro della cronaca nera nel fine settimana pasquale. Dopo il dramma della frana in Valle Vigezzo, costata la vita a due coniugi di Minusio, oggi poco dopo mezzogiorno, in Val Lavizzara, sopra Fusio, in zona Pizzo Canä si è staccata una valanga che ha travolto un gruppo di escursionisti (nove persone). La Polizia cantonale ha confermato che la coltre nevosa ha colpito tre escursionisti sulla trentina, due donne domiciliate nel locarnese e un confederato. Gli altri membri del gruppo sono rimasti illesi e sono riusciti, prima del sopraggiungere dei soccorsi, ad estrarre dalla neve i compagni. Immediatamente allertati, sul posto sono giunti i soccorritori della Rega, che hanno elitrasportato i feriti all'ospedale. A detta dei medici i tre escursionisti avrebbero riportato serie ferite

Sul posto è intervenuta anche la Catena di Soccorso Alpino (CAS) e la Polizia cantonale che ha coordinato le operazioni di soccorso. Con l'ausilio di un elicottero della Helibernina gli escursionisti illesi sono stati elitrasportati a Mogno dove sono stati accolti presso la locale colonia.

(RED)