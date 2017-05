Vergeletto, i resti umani sono del bracciante

Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che, in relazione ai resti umani ritrovati a Vergeletto nel mese di agosto 2016 nonché il 9 e 10 maggio di quest'anno, gli accertamenti genetico-forensi effettuati hanno permesso di accertare l'identità della persona.

È quindi stato confermato che si tratta del 57enne cittadino macedone residente in Macedonia. L'uomo, lo ricordiamo, svolgeva la professione di bracciante presso un alpe della regione, in modo non regolamentare e il suo datore di lavoro – forse proprio per non portare alla luce la situazione – non si era preoccupato di denunciarne la scomparsa la scorsa estate.

Era quindi stata la moglie del macedone a lanciare l’allarme, non ricevendo più notizie dal marito. Le ricerche, tuttavia, erano state infruttuose e solo ad agosto, con il ritrovamento dei resti umani, si è appreso che probabilmente l'uomo era morto finendo in un dirupo.

L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Moreno Capella.

(Red)