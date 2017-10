Verso il rilancio delle Isole di Brissago

Il Cantone non si disimpegna e sta lavorando per trovare una soluzione in vista di una serie di azioni per potenziare l’attrattività di questa importante destinazione turistica.

Ci sarà un rilancio per le Isole di Brissago? Nulla è ancora deciso, ma sembra che, dopo le conflittualità dei mesi scorsi, fra il Cantone e i Comuni comproprietari ci sia ora un riavvicinamento e una collaborazione propositiva. Questo rimane ovviamente l’auspicio di tutti, come è emerso anche l’altra sera nella seduta del Consiglio comunale.

Si ricorderà che la scorsa estate c’era stata una “querelle” fra i Comuni comproprietari e il cantone sulla cessione delle quote che i tre Comuni di Brissago, Ascona e Ronco non avevano condiviso. E avevano proposto una serie di azioni per promuovere questa importante destinazione non soltanto turistica, poiché riveste un valore aggiunto, soprattutto di carattere scientifico grazie al Parco botanico. Determinante era apparsa anche la soluzione dei problemi legati ai collegamenti via lago.

L’argomento è stato ripreso l’altra sera, al termine della seduta del Consiglio comunale, con un’interpellanza di Mario Corti (PPD-Alleanza Brissaghese) che ha chiesto se ci fossero delle novità su questa materia piuttosto delicata. I sindaco Roberto Ponti (PLR) ha risposto con una certa riservatezza, senza entrare nei particolari. Ma dalle sue parole si è capito che il Cantone sta lavorando con grande impegno su tutta la materia che è piuttosto complicata viste anche le rilevanti spese relative al budget del parco. In sostanza Ponti, pur non sbilanciandosi, ma è sembrato piuttosto ottimista in quanto in tutta la questione una cosa è sembra certa: il Cantone non si è disimpegnato. Se ne potrà sapere di più nel prossimo futuro.

(T. V.)