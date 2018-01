“Verzasca 2030”, al via la fase opearativa

L’Associazione dei Comuni Verzasca e Piano e la Fondazione Verzasca, Agenzia di sviluppo territoriale, fanno il punto sul “Piano di sviluppo Verzasca 2030” e sulle recenti decisioni dei rispettivi organi direttivi.

Vediamo le novità iniziando dal Piano di sviluppo Verzasca 2030. Presentato alla popolazione lo scorso agosto, è in fase realizzativa con l’inizio dei primi progetti, il concorso d’assunzione del “coordinatore” e l’istituzione del “Gruppo d’accompagnamento” in seno all’Associazione Comuni. «In questi mesi - spiegano gli enti interessati in un comunicato inviato ai media - sono stati mossi concreti passi verso la realizzazione dei tre progetti prioritari: il nuovo campeggio a Brione Verzasca, il Centro sportivo Sonogno e la zona artigianale. Si sono inoltre gettate solide basi per avviare i numerosi altri bisogni segnalati da popolazione ed enti pubblici suddivisi in tre distinte aree d’intervento: Vivere e lavorare in valle, territorio e turismo. Non da ultimo, si è perfezionata l’organizzazione e l’attribuzione delle competenze tra i vari enti attivi sul territorio». La conduzione strategica è assicurata dall’Associazione Comuni Verzasca e Piano, composta dai sindaci dei Comuni, che si potrà avvalere anche del neocostituito “Gruppo di accompagnamento” per le tematiche di sviluppo regionale. Oltre ai sindaci, si compone di due rappresentanti dei Patriziati, uno dell’Organizzazione turistica e di tutti i deputati cantonali e nazionali del comprensorio. A livello operativo, la responsabilità di coordinare e sviluppare i progetti prioritari è stata conferita dall’Associazione Comuni alla Fondazione Verzasca con un mandato di prestazione della durata di quattro anni.

(M.V.)