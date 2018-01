Vescovo in visita alla residenza al Parco

Oggi, mercoledì 10 gennaio, il Vescovo mons. Valerio Lazzeri farà visita, alle ore 15, alla residenza al Parco di Muralto, dove terrà una Messa e formulerà la sua benedizione per il nuovo anno.

In seguito, per tutti i presenti, ci sarà la possibilità di fare una piccola merenda, con caffè e torta (il tutto per 6 franchi), in compagnia del Vescovo.

(Red)