"Vivere all'ombra della Madonnina"

di Maurizio Valsesia

È una speranza che ha accomunato almeno tre generazioni, dagli anni ‘60 a oggi: andare con la Lombardia. Se ne parlava ancora prima dell’istituzione della Provincia del Verbano Cusio Ossola avvenuta nel 1992. «Torino è lontana! In tutti i sensi»; «Con la Lombardia condividiamo tradizioni e dialetto»; «Come possiamo sentirci piemontesi?». Sono alcuni dei commenti che nel Verbano-Cusio-Ossola si sentono e risentono. Come un’eco che rimbalza in questo angolo di Repubblica incuneato tra tra Vallese e Ticino. Unico sbocco con la madre patria, a sud, dove si apre la pianura. E c’è Milano, dove si va a studiare o a lavorare. Mezz’ora d’autrostrada o in treno lungo la linea del Sempione. Torino? Troppo lontana, in tutti i sensi. Molti l’hanno vista solo al militare.

L’istituzione della Provincia, con il distacco di 77 Comuni da Novara, portò nel 1992 la speranza di un poco di autonomia, finanziaria in primis. Speranze vane, oggi, poi, che le province sono entità impoverite dagli sprechi.

Ecco che l’ipotesi di diventare lombardi torna d’attualità e questa volta non solo a parole. Lo statuto provinciale prevede che per chiedere un referendum di iniziativa popolare siano raccolte 5mila firme. Un comitato si è dato da fare è ha raccolto le 5mila sottoscrizioni, in largo anticipo rispetto al termine di marzo. Saranno consegnate alla Provincia oggi.