Vogorno, attimi di paura sulla funivia

Cinque persone sono rimaste bloccate sulla piccola cabinovia che conduce all'Alpe Bardughè, guastatasi durante il tragitto, venendo tratti in salvo dalla REGA.

Attimi di paura per 5 passeggeri della Funivia Bardughè in Valle Verzsca. Stando alle prime informazioni sabato pomeriggio, attorno alle ore 13:45, i malcapitati stavano viaggiando su una cabina quando, per motivi da stabilire, la stessa è uscita dal filo di trasporto ed è terminata contro un pilone, fermandosi.

Fortunatamente nessuno avrebbe riportato ferite ma solo un grande spavento. Allertati i soccorsi, sul posto è intervenuto un elicottero della REGA che ha tratto in salvo i passeggeri, portandoli a terra. Sul posto anche la Polizia Cantonale per gli accertamenti del caso.

(Red)