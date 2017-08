Lombardia al voto con un occhio al Ticino

di Martina Salvini

Ha tutte l’apparenza di una prova di forza nei confronti di Roma la chiamata alle urne che il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni ha indetto per il prossimo 22 ottobre. Il referendum, che avrà però solo valore consultivo (e per il quale non sarà necessario raggiungere il quorum di votanti), chiede ai cittadini se vogliono che la giunta regionale faccia richiesta allo Stato per ottenere maggiore autonomia sulla scorta del modello elvetico, che tanto piace al Carroccio. Il quesito che sarà sottoposto al voto recita: «Volete voi che la Regione Lombardia, nel quadro dell’unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma della Costituzione?». L’esito del referendum – a cui dai sondaggi sembra voterà almeno il 50% dei 4 milioni di lombardi aventi diritto - non è comunque vincolante e, sulla procedura volta a concedere maggiore autonomia, l’ultima parola spetta allo Stato.

Una prima storica

Sebbene l’articolo 116 della Costituzione preveda il diritto per le regioni italiane di chiedere l’attribuzione di maggiori competenze, il voto in Lombardia rappresenta una prima storica. Mai nessuno prima di Maroni si era infatti appellato a questo diritto. L’esito del voto, non solo non è vincolante, ma potrebbe pure divenire presto carta straccia. Se infatti la giunta di Maroni dovesse uscire sconfitta dalle prossime elezioni regionali, in agenda nel 2018, nulla impedirebbe al suo successore di non portare avanti la richiesta. Un voto che rischia quindi di essere nullo, e pure costoso. Sì perché il presidente della regione lo scorso fine luglio ha firmato un contratto da 23 milioni di euro per consentire il voto elettronico. Soldi che serviranno ad acquistare ben 24mila tablet e i software necessari a svolgere le operazioni di voto senza dover ricorrere alle tradizionali carta e penna. Lo stesso giorno, si recheranno alle urne anche i cittadini di un’altra regione chiave del nord Italia, il Veneto, su una proposta gemella a quella lombarda.