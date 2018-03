170 anni di storia per la Navigazione Lugano

L'anno 2018 per la Società Navigazione del Lago di Lugano (SNL) non è di certo un anno qualunque. Si celebra infatti il 170° anniversario della fondazione dell'azienda, un traguardo importante, che permette alla SNL di iscriversi tra le ditte più longeve tuttora attive sul territorio. La SNL ha solcato il flusso del tempo, attraversando indenne tre secoli e approdando sino ai giorni nostri con 13 battelli (tra cui il primo battello di linea svizzero completamente elettrico «Vedetta 1908» ), 5 corse di linea (una ogni 30 minuti), oltre 300'000 passeggeri all'anno, 100'000 km percorsi all'anno e 27 località toccate nel bacino svizzero e italiano.

La storia gioca quindi un ruolo fondamentale per la SNL, che oggi annovera appunto la "tradizione" tra i propri valori fondamentali, affiancandola a modernità e responsabilità sociale. Appartengono al lato storico i festeggiamenti per i 170 anni, che cominceranno con la "Festa della Navigazione" in programma sabato 24 marzo dalle 11 alle 18 presso l'imbarcadero centrale di fronte al Municipio di Lugano, dove saranno esposte 6 motonavi della flotta, a bordo delle quali sarà possibile gustare i piatti di bordo e svolgere varie attività gratuite. In palinsesto anche i concerti di BuzzArt (dalle 15 alle 16) e di Sebalter (dalle 16 alle 17).

Appartengono alla storia anche i dati del 2017, che denotano un notevole aumento dei passeggeri delle corse di linea (incrementati dalle 268'437 unità del 2016 a 343'307 persone nel 2017), così come appartengono al passato le acquisizioni di "Tuttofare del lago", Motoscafi Riuniti e Ristorante Cambusa Lugano e la collaborazione con DHF SA. Fa parte del presente, invece, l'accordo raggiunto (lo scorso 13 marzo) per la costituzione del Consorzio dei Laghi tra la Gestione Governativa Navigazione Laghi, che segna un punto di svolta fondamentale per l'azienda, la quale sarà presto operativa anche sul Lago Maggiore.

Fanno invece parte del futuro, il libro digitale che verrà pubblicato in occasione dei 170 anni (correlato ad un'apposita applicazione per smartphone e tablet tutta da scoprire) e il progetto BoatNow, ideato da DFH SA, che consiste in un tris di battelli in grado di viaggiare nel tempo, che verranno presentati a breve. Restano poi in vigore tante collaborazioni con enti, musei e Comuni affacciati sul Ceresio, così come viene riproposta la linea pendolari che collega Porto Ceresio a Morcote durante i giorni feriali.

Insomma, SNL è questo ed altro, e una pagina non basta per descrivere i suoi 170 anni di storia.

(GPA)