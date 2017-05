25enne luganese arrestato per spaccio

Il giovane, fermato in dogana, è sospettato di aver acquistato, trasportato e venduto un importante quantitativo di cocaina ai consumatori della città sulle rive del Ceresio.

Un 25enne cittadino svizzero domiciliato nel Luganese è finito in manette ieri, lunedì, nell'ambito di un'inchiesta antidroga. Lo rendono noto oggi il Ministero pubblico, la Polizia cantonale e le Guardie. Il giovane è stato fermato dalle Guardie di confine in entrata in Svizzera alla guida di un'auto con targhe ticinesi. È sospettato di aver acquistato, trasportato e venduto un importante quantitativo di cocaina a consumatori del Luganese. Dopo l'interrogatorio da parte di agenti della Polizia cantonale è stato arrestato.

L'ipotesi di reato nei suoi confronti è di infrazione aggravata subordinatamente semplice alla Legge federale sugli stupefacenti. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Moreno Capella.

(Red)