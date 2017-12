800 "sì" al prolungamento

Sono quasi 800 le firme raccolte in questi giorni di festività per la prosecuzione verso Torricella-Taverne della linea tram-treno, progetto cardine per la mobilità dell'intero Luganese. Un risultato salutato con moderata soddisfazione (forse potevano essere già ora qualcuna in più?) dalle associazioni ancorate al territorio che hanno lanciato questa iniziativa. Che, va ricordato, non si oppongono al progetto: lo vorrebbero migliore, almeno secondo il loro punto di vista.

"In questi anni - dicono - la percorrenza su strada nella regione del Medio Vedeggio è diventata oltremodo difficoltosa. Va quindi salutato positivamente il progetto lungimirante del Dipartimento del Territorio di realizzare, in tempi relativamente contenuti, la linea tram-treno da Manno a Lugano Centro, che connetterà il Vedeggio direttamente con la Città di Lugano. Purtroppo il progetto non contempla la prosecuzione della linea fino a Torricella-Taverne, nonostante che il Piano Direttore cantonale lo preveda".

Da qui l'idea di allungare il percorso, e da qui la raccolta delle firme. Per la precisione, si chiede al Dipartimento del Territorio di fare in modo che la progettata linea tram-treno (Lugano-Ponte Tresa-Manno) prosegua appunto fino a Taverne-Torricella, utilizzando la linea merci esistente. E tutto ciò in modo che, fra l'altro, sia ampliata l’offerta di trasporto pubblico a favore di tutti i comuni del Vedeggio, dell’Alto Malcantone e della Capriasca, per gli spostamenti interni al comparto e verso Bellinzona, Lugano, Ponte Tresa e altre destinazioni. Inoltre, si potrebbero realizzare collegamenti veloci verso Lugano e Ponte Tresa a favore della popolazione del Medio Vedeggio e degli impiegati dei settori produttivi presenti nella regione, grazie a nuove fermate tram a Manno, Lamone (zona industriale), Gravesano, Bedano e Torricella-Taverne (zona Riserva), nonché mantenere l’offerta TILO sulla linea panoramica del Ceneri anche dopo l’apertura della nuova galleria del Monte Ceneri, grazie alle sinergie fra tram e TILO a Taverne. Opinione che pare far breccia piano piano nel cuore e nella testa della gente.