"Abbiamo una nuova scuola, ma non solo"

"È una scuola, ma non solo": così ha esordito il sindaco di Massagno, Giovanni Bruschetti, alla presentazione alla stampa dell’ultima tappa della ristrutturazione delle scuole di Nosedo, che dopo il rifacimento dell’edificio esistente, sono state completate con una nuova palestra doppia e una mensa, che sarà gestita in collaborazione con l’OTAF. "È stato un progetto nel progetto, nel senso che ci ha permesso di riqualificare un’area di ben 16.000 quadrati, aggiungendo nel tessuto urbano di un Comune di meno di un chilometro quadrato nuovi percorsi pedonali, aree di svago e parchi, a beneficio di tutta la popolazione e non solamente di quella di Massagno".

Imponente l’investimento complessivo, 33 milioni di franchi, sostenuti interamente dal Comune. "Abbiamo rispettato le tempistiche e il budget, fatto che ci rende particolarmente soddisfatti", ha aggiunto Bruschetti. "Ciò dimostra una volta di più che esistono Comuni in Ticino che hanno una progettualità più che adeguata e che non c’è bisogno di ipotizzare delle fusioni. Nel 2002 fu posata un’altra pietra miliare per Massagno, con la costruzione della casa anziani Girasole: un investimento da 17 milioni di franchi. Dunque negli ultimi 15 anni abbiamo speso ben 50 milioni in edilizia pubblica, sociale e di qualità, e rispetto ad allora sia il nostro moltiplicatore sia il capitale proprio sono comunque migliorati".

Infine il sindaco di Massagno, con riferimento al fatto che il progetto di Nosedo era stato contestato ed oggetto di referendum, ha concluso che "l’importante è solamente che oggi siamo qui, consci d’aver portato a termine questo progetto e con un clima di rinnovata collaborazione nel Comune".

