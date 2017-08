Abusi edilizi a Lavena Ponte Tresa

La Guardia di finanza ha sequestrato 17 immobili dal valore di oltre 4 milioni di euro a Lavena Ponte Tresa (Varese), nell'ambito di un'inchiesta su presunti abusi edilizi e violazioni urbanistiche.

Sono 16 le persone indagate, tra cui l'imprenditore committente dei lavori, il titolare dell'impresa edile, amministratori pubblici, impiegati comunali e professionisti in quanto "in concorso tra loro hanno omesso la vigilanza, sia documentale che materiale, durante l'esecuzione dei lavori".

Le indagini, coordinate dal pubblico ministero di Varese Annalisa Palomba, sono partite nel 2015, in seguito a una serie di esposti. Secondo le accuse, la società che si è occupata del progetto di sviluppo urbanistico nel paese affacciato sul lago di Lugano avrebbe commesso abusi edilizi sfruttando l'omessa vigilanza durante l'esecuzione dei lavori.

In questo modo avrebbe ottenuto un incremento volumetrico della struttura doppio rispetto a quello autorizzato. I tecnici comunali, nonostante le violazioni urbanistiche, hanno emesso il parere tecnico che accertava la regolarità del progetto. In seguito, per sanare in parte le presunte irregolarità, la società costruttrice e il Comune si erano accordati per stipulare una convenzione del valore di 410mila euro per la realizzazione di un parcheggio pubblico.

(Ats)