Abusò di 8 anziane, 5 anni all'infermiere

Dovrà scontare 5 anni di carcere l’infermiere del Bellinzonese accusato di maltrattamenti e abusi a sfondo sessuale su 8 pazienti anziani e disabili. L’uomo era a processo da agosto scorso, e la procuratrice Valentina Tuoni aveva chiesto per lui nove anni di reclusione. La difesa per contro voleva ottenere il proscioglimento o – in via subordinata – una condanna non superiore a 5 anni. Per quest’ultima opzione ha quindi optato la Corte presieduta da Amos Pagnamenta.

L’accusa più pesante nei confronti dell’imputato – che nel frattempo aveva sempre respinto ogni addebito – era quella di violenza carnale ai danni di una donna anziana.

(Red)

