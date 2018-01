Accoltellamento a Lugano: un altro arresto

Fermato ieri sera al valico di Brogeda un 25enne albanese, residente in Albania, su cui pendeva un mandato di arresto a seguito degli accertamenti d'inchiesta.

In relazione alla rissa con accoltellamento avvenuta il 21.10.2017 in centro a Lugano, il Ministero pubblico, la Polizia cantonale e le Guardie di confine comunicano che ieri sera, verso le 19.30, è stato arrestato a Chiasso un 25enne cittadino albanese residente in Albania.

L'uomo, su cui pendeva un mandato di arresto della Magistratura spiccato a seguito degli accertamenti d'inchiesta degli inquirenti della Polizia cantonale, è stato fermato dalle Guardie di confine mentre si trovava a bordo di un taxi in entrata in Svizzera dal valico di Chiasso-Brogeda.

L'ipotesi di reato nei suoi confronti è di lesioni gravi subordinatamente semplici qualificate. L'inchiesta è coordinata dal Sostituto Procuratore generale Antonio Perugini.

(Red)