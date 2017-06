Accoltellamento a Viganello, un ferito grave

Un uomo di 47enne, cittadino svizzero domiciliato nel Luganese. è stato arrestato ieri dalla Polizia in quanto, nel corso di un alterco avvenuto poco dopo le 22 in via Crocetta a Viganello, ha accoltellato un 33enne cittadino svizzero domiciliato nella regione. L'uomo è poi stato fermato nelle vicinanze.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia della città di Lugano e i soccorritori della Croce Verde di Lugano che dopo aver prestato le prime cure al 33enne lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. Quest'ultimo ha riportato gravi ferite.

Il luogo dell'accoltellamento

Le ipotesi di reato nei confronti del 47enne sono: tentato omicidio intenzionale subordinatamente lesioni gravi, subordinatamente lesioni semplici, contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti e infrazione alla Legge federale sulle armi. L'inchiesta è coordinata dal Sostituto Procuratore generale Antonio Perugini.

I dettagli

In base alle informazioni raccolte da Rescue Media, i due protagonisti hanno avuto l'alterco in strada, nei pressi del posteggio della casa anziani la Meridiana. In seguito a ciò il 47enne ha appunto accoltellato il 33enne, residente nella zona, ferendolo in modo serio. L'uomo si è poi allontanato gettando l’arma in una siepe. Poco dopo è stato fermato dagli agenti.

L’appartamento della vittima è stato posto sotto sigilli da parte degli inquirenti e non si esclude che il itigio sia iniziato tra le mura del appartamento.

(Red)