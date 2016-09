Aeroporto, "il Cantone c'è o non c'è?"

Il Gruppo PPD in Consiglio comunale a Lugano ha voluto prendere posizione sui recenti avvicendamenti nel Consiglio di amministrazione dell’aeroporto di Lugano-Agno. Mercoledì , infatti. Il sindaco Marco Borradori ha sostituito Angelo Jelmini in seno alla società.

I popolari-democratici colgono così l’occasione innanzitutto per ringraziare Jelmini, “per l'impegno profuso in questi anni a favore dello sviluppo dell'aeroporto. Ci rallegriamo che le sue competenze e capacità vengano riconosciute anche dal nuovo Consiglio di amministrazione della Lugano Airport SA (LASA) - in seno al quale ha rinunciato a sedere per ragioni di rappresentatività politica -al punto da dichiarare di volerlo comunque coinvolgere nelle decisioni e nei progetti strategici”.

Il Gruppo PPD si congratula quindi con il CdA di Lugano Airport SA per l’impegno e i traguardi raggiunti recentemente. “Per la prima volta, dopo anni di conti in rosso, il bilancio aziendale è infatti in attivo. E ciò nonostante le oggettive difficoltà riscontrate in tutto il settore aeroportuale a livello nazionale e internazionale. Questo notevole risultato è stato raggiunto ottimizzando la gestione dei servizi e delle risorse e nel contempo – va sottolineato – garantendo occupazione a tutto il personale e rinnovando il contratto collettivo di lavoro con i partner sindacali”.

Con il ritorno di Borradori nel consiglio di amministrazione dell’aeroporto, i popolari-democratici si augurano che si possa trovare soluzione al problema della latitanza del secondo azionista dello scalo sottocenerino: il Cantone.

“In questi anni infatti il Cantone si è sempre defilato, rinunciando purtroppo ad assumersi le proprie responsabilità. È invece giunto il momento di considerare l’aeroporto di Lugano-Agno non più una questione luganese ma ticinese. Poter sviluppare i propri punti di forza presuppone un sostegno politico, prima ancora che finanziario, che non può prescindere da un attore, il Cantone, cui compete la pianificazione strategica del territorio”.

In questo senso il Gruppo PPD guarda dunque con ottimismo ai rapporti privilegiati fra Borradori e il direttore del Dipartimento del Territorio Claudio Zali, anche lui membro del CdA, lanciando un appello conclusivo: “il Cantone si decida finalmente ad avere una maggiore attenzione verso questo importante scalo aeroportuale: a tutto vantaggio dei ticinesi, delle nostre aziende e del turismo”.

(Red)

