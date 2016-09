Aeroporto: "La Città presenti il piano di rilancio"

di Gabriele Botti e Nicola Mazzi

Dopo un lungo silenzio il Cantone, per bocca del responsabile del Dipartimento del territorio Claudio Zali, torna a far sentire la sua voce sull’aeroporto di Lugano. Il consigliere di Stato spiega la sua posizione, risponde alle critiche (anche recenti) e si esprime su quanto sta succedendo. In particolare sui ruoli e le competenze di Cantone e Comune.

Da anni, da destra come da sinistra e passando per il centro dello schieramento politico, si denuncia una certa passività da parte del Cantone nei confronti dello scalo luganese. Ultima in ordine di tempo è la richiesta del PPD di “battere un colpo”. Come si potrebbe definire, ora, la posizione del Cantone nei confronti di Lugano Airport? È un tema di discussione o un fastidioso dossier ben chiuso in un cassetto?

A queste considerazioni aggiungerei anche le accuse di assenteismo dal CdA nei miei confronti. La posizione del Cantone bisogna inquadrarla alla luce di un paio aspetti. La prima: il Cantone ha una posizione fortemente minoritaria all’interno dell’azionariato di LASA. Quindi, anche per le dinamiche interne al CdA, è sempre stato evidente che la conduzione fosse in mano alla Città di Lugano. e non al Cantone. Aggiungo un ricordo personale. Io ero in carica da poche settimane (era più o meno verso novembre-dicembre del 2013) e il CdS incontrò il Municipio di Lugano dove ci venne esposta la situazione dell’aeroporto. Una situazione tutt’altro che rallegrante. In quell’occasione si parlò apertamente di un imminente piano di rilancio sul quale chinarsi a discutere. Ma da allora cosa è successo? Il piano non è mai arrivato e io vengo accusato di immobilismo.

Il Cantone possiede il 12,5% del pacchetto azionario della Lugano Airport SA: è una percentuale che potrebbe essere aumentata/abbassata nel prossimo futuro? Se no, perché? Se sì, perché?

Questa cifra non è scolpita nella pietra. Però il tutto è legato al piano di rilancio dell’aeroporto per il quale non conosciamo la presumibile evoluzione nel corso dei prossimi anni. La società, negli ultimi anni, ha accumulato deficit importanti (più di 2 milioni) e gestioni che hanno faticato parecchio. La nota positiva è dello scorso anno ed è il ritorno nelle cifre nere. Il miglioramento è stato sicuramente benvenuto ma anche contingente. Come detto, infatti, la visione strategica sul futuro la stiamo ancora aspettando e da essa dipendono le possibili intenzioni del Cantone. Noi non abbiamo preconcetti su un eventuale aumento del capitale.

Quali furono le condizioni e i motivi che spinsero il Cantone a entrare nel CdA di LASA?

Ci fu una richiesta del Municipio di Lugano. Doveva essere un segnale politico, che il Cantone ha fatto suo, per dare importanza all’aeroporto. Spulciando le carte dell’epoca ho trovato un messaggio del 2005 in cui il Cantone precisava la sua intenzione: “Il Cantone non parteciperà con contributi di risanamento nel caso in cui la società, a seguito di elevate perdite d’esercizio, si trovasse nella situazione di non più adempiere alle condizione dell’articolo 725 del Codice delle obbligazioni che indica il consumo della metà del capitale”. Proprio la situazione in cui si trova LASA in questo momento. E nonostante ciò, nel 2011, fu concesso un ulteriore contributo di 450mila franchi per ricapitalizzare la società.

Ma nel 2012 il Municipio di Lugano, forse un po’ troppo ottimisticamente, presentò un piano di rilancio da 70 milioni. Il CdS fece capire in modo chiaro che, seppur sostenendo lo scalo, quella cifra era insostenibile. Nel tempo, di quei 70 milioni si è persa ogni traccia e si parla di ben altre cifre. Ma cosa sarebbe pronto a fare il Cantone per sostenere concretamente l’aeroporto?

È difficile dirlo ora in assenza di un programma d’investimento e di rilancio. Ma è chiaro che questo piano deve tener conto di una situazione, che è mutata, in questi anni. Per esempio l’evoluzione dei passeggeri (passata da 700mila del 1996 a un quinto di oggi), la creazione di aeroporti concorrenti, la linea ferroviaria fino a Malpensa, AlpTransit, ecc, sono tutti aspetti che noi vorremo trovare incluse in un documento che ci permetta di prendere posizione per il futuro. Ci vuole anche un’analisi strategica della situazione che indichi una direzione da prendere.

Nel 2014 il CdS, sollecitato a prendere posizione sul tema-aeroporto, confermò di considerarlo “un valido mezzo al servizio del turismo e dello sviluppo economico del nostro Cantone”. A due anni di distanza, è un giudizio ancora valido? Ma in cosa consiste, a mente del Cantone, l’utilità e il pregio di questo aeroporto?

Consente, secondo me, di garantire a una certa fascia di clienti voli diretti a partire da Lugano. Inoltre è un possibile scalo per voli privati. È funzionale a una città che si rivolge a un pubblico d’affari, a una piazza finanziaria che sta cambiando, a un luogo che vuole essere attrattivo per far risiedere cittadini stranieri facoltosi. È sicuramente un atout. È proprio quello che vorremmo vedere scritto in un’analisi fatta dalla città.

Sempre da anni si parla dell’introduzione del partenariato pubblico-privato all’aeroporto di Lugano quale conditio sine qua non per il citato rilancio dello scalo. C’è chi lo vorrebbe totalmente pubblico e chi totalmente privatizzato, chi propenderebbe per la spartizione equanime del pacchetto azionario, chi per mantenere la maggioranza nelle mani del pubblico, ecc. Qual è la posizione del Cantone? Cosa pensa della privatizzazione, parziale o no, dello scalo?

Parlando a livello personale – perché il CdS su questo aspetto dovrà poi esprimersi una volta che avrà i documenti chiesti - in un momento di difficoltà economica per il Cantone e il Comune, se il rilancio deve passare da importanti investimenti, credo sia auspicabile l’intervento di privati sia nella gestione sia nel finanziamento della struttura. La gestione del traffico aereo, che richiede una certa responsabilità, probabilmente non potrà essere totalmente privatizzata. Detto ciò credo che il privato possa fare la sua parte. Sarebbe sicuramente più facile reperire le necessarie risorse. Non dimentichiamo che la struttura non è molto attuale e richiede investimenti importanti.

Alla testa del Dipartimento del territorio siede un leghista e leghista è pure il sindaco di Lugano, che da pochi giorni è entrato nel CdA di LASA: cosa cambia nei rapporti Cantone-Lugano Airport?

Del nuovo consigliere di amministrazione ho il numero di cellulare, di quello di prima non ce l’avevo. A parte le battute, credo che con Marco ci siano affinità e credo possa aiutare a trovare soluzioni condivise. Spero che la città di Lugano metta mano al dossier.