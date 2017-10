Aeroporto, piano di rilancio a rischio

Sono tempi davvero duri per l’aeroporto di Lugano. Un anno, questo, che non verrà certamente ricordato tra i più sereni. Le notizie diffuse ieri sui possibili licenziamenti e sulla cancellazione dei voli su Roma e Ginevra, da parte di Adria Airways, ha evidentemente creato una certa apprensione in seno al Municipio cittadino.

Quali saranno le prossime mosse della Città sulla spinosa questione? Marco Borradori: "Iniziamo subito col dire che le notizie diffuse ieri sono evidentemente pessime sia per quanto riguarda la perdita di posti di lavoro sia per l’eventuale soppressione di alcuni voli. Non ce l’aspettavamo. Adria ci aveva detto che voleva investire sull’aeroporto. Comunque come Municipio ci stiamo già muovendo al riguardo e, a breve, avremo un incontro interno con i vertici dello scalo per valutare la situazione. Chiederemo certamente anche un colloquio sia con i vertici di Adria Airways sia con Swiss per capire quali siano le reali prospettive. Qualora fossero confermate queste intenzioni, dovremmo modificare le cifre prospettate nel business plan e il piano di rilancio sarebbe a rischio. Ovviamente ne discuteremo anche con la Commissione della gestione».

(MIRA)