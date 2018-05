Al via la stagione dei bagni

Prova costume a parte, abbiamo voluto fare un piccolo viaggio nelle strutture del Luganese per carpire conferme, ma soprattutto novità e progetti per i vari lidi.

Ci siamo. In forma o meno il Lido di Lugano ha aperto i battenti, ieri alle 11, per la stagione 2018. Lo ha fatto ieri in presenza di molti politici e, soprattutto, di affezionati avventori che non mancano mai al debutto stagionale. Il 1. maggio, per loro, non è solo la Festa del lavoro, ma soprattutto ritrovare un posto nel quale sono cresciuti, hanno passato parte della loro giovinezza. Come il signor Franco, che incontriamo sul prato appena rasato della struttura: «Sono affezionato al Lido, ci venivo già con mia mamma, ma non mi faccia dire la mia età (sorride, ndr.). Adesso sono qui con mia nipotina, è una sorta di tradizione di famiglia».

Ed è un po’ il proposito dell’Esecutivo, come ci spiega Roberto Badaracco, responsabile del Dicastero cultura, sport ed eventi: «Cerchiamo di avvicinare i cittadini a questo luogo perché pensiamo sia un posto dove diverse generazioni possono socializzare. Il Lido per i luganesi, ma anche per i “vicini di casa” è veramente sinonimo di estate».

Anche se, negli scorsi anni, è stato registrato un netto calo delle entrate: «È vero – conferma Badaracco – in parte la causa è da imputare al tempo. Se a fine luglio o inizio agosto a tre settimane di pioggia, o di cattivo tempo, gli avventori scarseggiano. Ma non dobbiamo puntare il dito solo verso il cielo. Oltre all’aumento dei costi d’entrata, negli scorsi anni è stata introdotta anche la nuova tassa sui parcheggi. Una famiglia già deve pagare per andare in piscina e a fine giornata è chiaramente scocciata se deve pagare 10-11 franchi per un posteggio. Questo è un grosso problema che dobbiamo risolvere, ne siamo tutti coscienti. Presto presenterò alcune idee ai colleghi di Municipio».

(MABO)