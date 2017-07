Al Mandrake non riesce la magia

di Francesco Mirabella

Lugano perde un altro pezzo di storia. Come già annunciato nelle scorse settimane, a fine agosto chiuderà i battenti il negozio “Mandrake”, punto di riferimento per gli appassionati del fumetto nel Luganese. Nato nel lontano dicembre del 1993 con lo scopo di aprire una vetrina sul vastissimo mondo dei fumetti d’autore, manga, supereroi, saggistica, dopo ben 23 anni di attività si appresta alla chiusura.

Il cambio generazionale

Ma quale il motivo che ha spinto il titolare del negozio, Marco Buffone, a tirare le remi in barca? Lo abbiamo chiesto proprio al diretto interessato: “Questa mia decisione non è un fulmine a ciel sereno bensì frutto di un pensiero che covavo da tempo. Purtroppo, economicamente, non è più possibile sostenere questa avventura poiché è cambiata la clientela. I ragazzi di oggi non sono più interessati al fumetto d’autore dato che possono trovare su internet ogni genere di pubblicazione o filmato, e spesso a prezzi inferiori. La crisi nella quale versa l’editoria italiana, e non solo, completa il quadro di una situazione diventata oltremodo difficile. Mi spiace per quei clienti fidelizzati che non hanno mai abbandonato il negozio ma, purtroppo, sono costretto a chiudere”. E qui traspare una certa amarezza dalle parole del titolare che in questo lungo periodo ha avuto modo di veder crescere delle generazioni ma, a quanto sembra, nulla si può contro l’evoluzione selvaggia del mercato. L’interesse per questo genere di attività è andato scemando nel tempo e una conferma ulteriore ci giunge sempre da Marco Buffone: “Ho provato a mettere in vendita il negozio ma non ho ricevuto alcuna proposta pertanto non mi restano alternative se non quella di porre fine alla mia attività”.