Al Tassino ci sarà spazio per 8 camper

Pubblicato il progetto per la nuova area di sosta di Loreto che sarà realizzata nell'ex posteggio del parco luganese, gestito in precedenza dal TCS.

di Giacomo Paolantonio

Otto camper, né uno di più né uno di meno. Questo è il dato saliente del progetto per la nuova area di sosta di cui si parla da qualche anno, che il Municipio di Lugano vuole realizzare nell’ex posteggio del parco del Tassino, che era gestito dal Touring Club Svizzero (TCS).

Infine l’Esecutivo cittadino ha pubblicato ufficialmente, con l’inizio del nuovo anno, la notifica di costruzione per l’adattamento dell’ampio parcheggio nel quartiere di Loreto (curato dall’architetto Alberto Trevisani di Lugano), che da parecchio tempo è ormai in disuso ed è tuttora sbarrato, per impedire l’accesso ai veicoli.

Dalla documentazione in consultazione all’ufficio tecnico si evince, come detto, che fra le intenzioni del Municipio c’è quella di ricavare otto posti camper in tutto, di quaranta metri quadrati, larghi cinque centri e lunghi otto metri, che saranno disposti in parallelo lungo il lato del terreno asfaltato che si affaccia direttamente sul marciapiede di Via Tassino (la strada che sale da Loreto verso il parco), dunque sul bordo a sinistra, nella foto. Si tratta di un numero di stalli contenuto, ma in linea con la maggior parte delle aree di sosta già presenti del resto del Cantone. Nello specifico, la più capiente di gran lunga è quella del Tamaro (80 posti), seguita da quelle di Sonogno (15 posti), Bellinzona (7 posti), Claro (6 posti), a cui si aggiungono alcuni stalli disponibili lungo l’autostrada A2 in Valle Leventina, all’altezza del Comune di Faido.

La futura area di sosta di Lugano avrà una dotazione del tutto simile a quella delle suddette strutture, quindi, nella sostanza, una cosiddetta “colonnina di servizio” per camperisti e un bagno chimico, che costituiranno il grosso della spesa totale che dovrà sostenere l’Esecutivo (circa 17.000 franchi) e la cui installazione è prevista sul lato parallelo al ponte ferroviario, dunque sul versante opposto del parcheggio rispetto all’esistente campetto di calcio sintetico.