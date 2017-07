Albonago: troppa burocrazia, festa a rischio

di Francesco Mirabella

Benché la festa di San Nicolao della Flüe sia una tradizione molto sentita ad Albonago, dove viene celebrata regolarmente da una quarantina d’anni ormai, l’evento, previsto quest’anno per il prossimo 17 settembre, rischia stavolta di non poterci essere. Sarebbero troppi i regolamenti della Città di Lugano, che prevedono la dotazione di un servizio di sicurezza, l’idoneità anti-incendio del capannone riconosciuta con un certificato di conformità rilasciato da un esperto, il parere positivo del Dipartimento sanità e socialità del Cantone sugli operatori alimentari della manifestazione fornendo una lista completa con tanto di planimetria degli stessi e delle loro attività, insieme a tante altre regole, per oltre sei pagine di istruzioni recapitate dal Municipio di Lugano.

Tutto a carico degli organizzatori, che giudicano le prescrizioni troppo rigide, e che, lo ricordiamo, sono dei volontari, come ha ricordato al Giornale del Popolo Marilena Ranzi Antognoli, membro del gruppo di lavoro della festa. «Alcune di queste norme sono condivisibili, altre sono eccessive, se si pensa che stiamo parlando di un evento che attirerà circa 200 persone», ha sostenuto Ranzi Antognoli, la quale ha ricordato che oltretutto «l’eventuale utile della manifestazione andrebbe all’associazione Oratorio San Nicolao della Flüe, che usa questi fondi per i bisogni di manutenzione della chiesa di San Nicolao». Tuttavia, ha concluso Ranzi, «queste regole impongono dei costi importanti a carico dell’associazione e dei volontari, che non sono in grado di ottemperare a quanto richiesto. Sarebbe opportuno fare una distinzione tra un evento di maggior portata e queste piccole feste di quartiere».

Per capire se le critiche siano fondate o meno e se ci siano spiragli per evitare che l’evento salti, abbiamo chiesto una replica al capodicastero cultura, eventi e sport di Lugano, Roberto Badaracco, secondo cui «in linea di massima l’Esecutivo in occasione di questi eventi fa compilare un formulario dove occorre riportare come sarà strutturato l’evento, quanta partecipazione ci si aspetta. Esiste un netto distinguo tra importanti manifestazioni e piccole feste di quartiere, per cui mi sembra strano che si sia giunti a questo punto, normalmente valutiamo caso per caso». Ad ogni modo, ha concluso il municipale, «gli organizzatori possono prendere contatto con noi e valuteremo la questione insieme».