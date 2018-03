ALDI a Pregassona, Lidl al posto di Manor

In un periodo dove i commerci sono in crisi, i due colossi della distribuzione investono e trovano casa nei quartieri di Lugano, a poche centinaia di metri l'uno dall'altro.

di Mauro Botti

Grandi manovre nel settore della vendita alimentare lungo il tratto stradale che da Pregassona porta a Viganello, tra via Ceresio fino via La Santa. Là dove una volta sorgeva la sede principale della L.U.de.S., l’università che ora si trova a Sorengo, al momento c’è... un enorme cantiere. Secondo nostre informazioni, oltre al classico palazzo pieno di appartamenti e uffici amministrativi, arriverà una filale della multinazionale tedesca ALDI. Il negozio della grande distribuzione si va così ad aggiungere agli altri 13 punti vendita presenti sul territorio del nostro Cantone (14 se si calcola anche quello che dovrebbe sorgere a Pambio-Noranco il prossimo anno). Le tempistiche non sono ancora note, ma dopo l’apertura della Migros avvenuta nel 2011, ora il quartiere di Lugano potrà contare su un altro punto vendita a pochi metri di distanza.

Concorrenza alle porte

Ma i negozi di alimentari sembrano spuntare come funghi, uno dopo l’altro. La diretta concorrente di ALDI, infatti, non è rimasta a guardare ed è passata subito all’azione. Sempre secondo nostre fonti, Lidl prenderà il posto della Manor di Viganello. La zona è infatti piena di operai che lavorano senza sosta per ammodernare il luogo ormai lasciato vuoto da tempo.