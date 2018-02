ALDI sotto il regno degli apprendisti

di Giacomo Paolantonio

C’è chi il carnevale lo passerà facendo bisboccia e chi invece lavorerà sodo e dovrà confrontarsi con nuove sfide, non sempre facili. L’importante è farsi trovare pronti, come nel caso degli otto apprendisti venditori della ALDI Suisse a cui è stata affidata la gestione per tutta la settimana della filiale di Manno, fino a sabato 17 febbraio. In questi giorni sta dunque a loro assumersi le responsabilità necessarie al corretto e buon funzionamento dell’intera filiale. Nel quadro del progetto, infatti, gli apprendisti sono responsabili di ogni aspetto del lavoro quotidiano in negozio. Per questi giovani adulti, al secondo e terzo anno di apprendistato, si tratta di una sfida importante rispetto alle attività lavorative quotidiane e rappresenta il perfetto banco di prova in vista degli esami finali, che concluderanno il loro percorso di formazione professionale.

Nei panni del capo

Grazie al progetto “La filiale degli apprendisti”, i collaboratori di ALDI imparano a organizzarsi per garantire l’ottimale gestione di una filiale occupandosi delle ordinazioni, della presentazione della merce, dell’assistenza ai clienti, della pianificazione del personale e del servizio alla cassa.

Dunque sono molto grandi, vista anche la loro giovane età, i compiti che i ragazzi devono prendersi, anche al posto del gerente. Ma durante i corsi di preparazione i giovani “Aldiani” hanno potuto prendere confidenza con i vari ruoli e le relative mansioni da svolgere, prima di questa sperimentazione. Inoltre hanno avuto modo di stabilire preventivamente e autonomamente chi si sarebbe assunto ciascun compito questa settimana.

Imparare dai professionisti

Ciò nondimeno gli apprendisti non sono stati lasciati a se stessi. Gabriel Üsür, gerente di filiale ALDI, anche questa settimana è infatti al loro fianco, in maniera ovviamente più discreta, pronto a dare consigli e fornire assistenza. Infatti le procedure di lavoro che si celano dietro il funzionamento della filiale sono complesse e le richieste dei clienti diversificate. Per questo la capacità di assumersi delle responsabilità è al centro del concetto di formazione di ALDI, che attualmente in Svizzera occupa circa 3.000 collaboratori in 189 filiali. «Nel quadro di questo progetto gli apprendisti devono far fronte a situazioni inedite per loro», ha ribadito Üsür. «Inoltre avranno una visione d’insieme particolarmente approfondita di una giornata lavorativa in filiale, imparando molto per il proprio percorso futuro».

Per la prima volta in Ticino

Le “Filiali degli apprendisti” sono parte integrante degli obiettivi di formazione e promozione dei giovani di ALDI. Sulla scia del successo del progetto negli anni passati e in ragione delle numerose impressioni positive da parte di clienti e apprendisti, il progetto è stato proposto quest’anno per la quinta volta consecutiva e per la prima volta è stato esteso al Ticino. Lo scopo è anche quello di mostrare agli apprendisti tutte le diverse opportunità di formazione e carriera offerte da ALDI. Il progetto viene continuamente esteso e ampliato e ha luogo quest’anno, come detto, per la prima volta in tutte le regioni linguistiche della Svizzera.