Allievi di Trevano si distinguono nella robotica

Successo per due squadre della Scuola d’arti e mestieri al torneo FIRST LEGO League (FLL) a Locarno. Una parteciperà sabato alle finali di Brugg- Windisch.

Ottimo risultato per i team della Scuola d’arti e mestieri di Trevano che sabato scorso, 14 gennaio, hanno partecipato ai campionati ticinesi FIRST LEGO League (FLL) a Locarno, competizione tecnica destinata a ragazzi e ragazze dai 10 ai 16 anni. Il team “INFOSTORMS” della sezione informatica, coordinato dal coach/docente William Peretti e il team "AC or DC [V]“ della sezione elettronica multimediale, coordinato dal coach/docente Luca Bugada, sono arrivati al 1° posto a pari merito nella gara di robotica.

Il torneo ha richiesto l’analisi di un problema reale: l’interazione dell’uomo con il mondo animale. Compito dei team quello di analizzare delle possibili interazioni, sviluppando un progetto realizzabile e progettando un robot capace di compiere le missioni definite per la competizione 2017. Oltre a questi punti importanti, è stata analizzata e valutata dai giudici anche la collaborazione fra i componenti della squadra (Teamwork).

Gli apprendisti informatici “INFOSTORMS” si sono piazzati al 1° posto anche nella gara di Teamwork e, grazie al 2° posto finale nella classifica generale, si sono così qualificati per la finale svizzera FLL che avrà luogo questo sabato 21 gennaio 2017 a Brugg-Windisch, presso la Fachhochschule Nordwestschweiz.

Diversi progetti di collaborazione

La Scuola d’arti e mestieri di Trevano promuove diversi progetti che permettono anche la collaborazione fra le sezioni, che a Trevano sono l’elettronica multimediale, l’informatica, il disegno tecnico e la chimica. La formazione a tempo pieno ha la durata di 3 anni per la sezione chimica e di 4 anni per le altre e implica la partecipazione anche alla maturità professionale tecnica.

Durante gli anni di formazione la scuola organizza degli stages per relazionare i/le giovani con il mondo del lavoro. Alla fine della formazione le apprendiste e gli apprendisti hanno la possibilità di accedere direttamente alle Scuole Universitarie Professionali. Ogni anno la scuola accoglie un centinaio di nuovi apprendisti; la scelta viene effettuata sulla base delle condizioni di entrata (per la frequenza della Maturità Professionale) e di un esame attitudinale. In primavera vengono organizzati dei pomeriggi informativi per permettere alle famiglie degli allievi di conoscere la scuola.

Nel 2017 le date saranno il 22 marzo e il 12 aprile dalle 13:45 con ritrovo in aula magna.

(Red)