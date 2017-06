Anche Barbengo avrà il suo dog park

di Francesco Mirabella

Anche Barbengo ospiterà un dog park! È stato avviato, infatti, l’iter per la procedura di notifica con pubblicazione, per realizzare una nuova area di svago per cani. Dopo la recente apertura di due aree cani nel territorio di Lugano, al Parco Tassino e a Pregassona, in base alle osservazioni e le constatazioni analizzate in questo periodo, non sono emerse criticità particolari, né alcun reclamo. Si può dunque affermare che l’esperienza sinora maturata sia positiva.

Descrizione area

Ubicata nelle vicinanze della scuola media di Barbengo, a delimitare l’area sarà posta una recinzione metallica alta 1,80 metri con relativi cancelli per creare uno spazio dover poter lasciare andare i cani liberi. Verrà inoltre realizzata una pavimentazione di circa 60 mq con blocchetti di cemento e l’installazione di due panchine. L’area sarà provvista di un’adeguata cartellonistica, di un abbeveratoio per gli amici a 4 zampe e di cestini e cassette roby dog. Le fasce orarie previste sono dalle 7 alle 22, tutta la settimana, in modo da permettere una buona fruizione da parte della popolazione. Dal profilo pianificatorio, lo spazio in questione, è inquadrato quale terreno per svago e attività sportiva, quindi non in contrasto con la realizzazione di un dog park. Alcune le regole da osservare: non sono ammessi cuccioli inferiori all’età di 6 mesi e femmine in calore, sono vietati l’utilizzo di collari con spuntoni e borchie, le manifestazioni aggressive comportano l’immediato allontanamento del cane e non è permesso introdurre altri animali nel parco.