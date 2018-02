Anche Bedano avrà una scuola tutta sua

di Giacomo Paolantonio

Il futuro di una comunità si costruisce innanzitutto tra i banchi di scuola. Motivo per cui per qualsiasi Municipio è sempre un atto particolarmente sentito, quanto importante politicamente, inoltrare una domanda di costruzione per una nuova sede. In questi giorni a farlo è stato l’Esecutivo di Bedano, che ha richiesto la licenza edilizia per realizzare un complesso tra via ai Pozzi e via Campo sportivo, in località Pigürin, che comprenderà le scuole elementari, una mensa, una palestra e, in un piano interrato, il nuovo magazzino comunale.

Il progetto è stato concepito dall’Ufficio tecnico del Comune, sulla base di uno studio di fattibilità presentato nel 2016 dall’architetto Egidio Vezzoli.

C’è anche la palestra

L’ingresso al nuovo edificio è stato previsto da via Campo Sportivo per gli spazi scolastici, la mensa e il magazzino comunale, come anche per la palestra. Quest’ultima sarà accessibile unicamente dall’interno dell’edificio scolastico. Fuori terra il complesso avrà tre livelli e al piano terra ci sarà la mensa, oltre al magazzino. Al primo piano e al secondo piano troveranno posto la palestra e le aule didattiche, tra cui anche una biblioteca. La spesa ipotizzata per l’edificio ammonta a poco meno di 12 milioni di franchi, anche se il Municipio non ha ancora licenziato la richiesta di credito per la costruzione.