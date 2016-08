Anche la Città mette i suoi lampioni

Giacomo Paolantonio

Dove non vuole più illuminare la Confederazione, ora una pezza o meglio qualche lampione ce l’ha messo anche Lugano.

Era lo scorso mese di febbraio quando alcuni abitanti del quartiere di Loreto, nella zona di via Cassarinetta e di via Al Boschetto (l’estrema periferia sud della Vecchia Lugano per intenderci) avevano protestato in Municipio a causa del fatto che l’Ufficio federale delle Strade (USTRA) li aveva lasciati al buio, nel senso che, dopo alcuni lavori di manutenzione allo svincolo di Lugano Sud, è stata smantellata l’illuminazione del trafficatissimo raccordo, la cui non sostituzione è stata imposta da un’apposita direttiva.

Ciò nondimeno - benché l’USTRA avesse effettuato una verifica, dalla quale era risultato che non erano più applicabili i parametri per la sostituzione degli impianti d’illuminazione - va detto che quello è lo stesso tratto sul quale ora si pensa di mettere un radar per via dei frequentissimi eccessi di velocità (si veda l’edizione di sabato) e dove spesso si assiste a spericolate inversioni a “U” da parte di conducenti che, all’incrocio di Paradiso, in uscita dall’autostrada, si immettono di nuovo sulla stessa strada in senso inverso, in direzione di Pambio-Noranco. Inoltre capitano non rado incontri fin troppo ravvicinati tra veicoli che si immettono in via Cassarinetta (a Lugano) e i pedoni che utilizzano il sottopassaggio che porta a Paradiso, in via San Pietro e Pambio.

Luce bianca a Paradiso, arancione in Città

Poche settimane dopo il Municipio di Paradiso è corso ai ripari, installando diversi lampioni di colore nero e con plafoniere coniche, fino all’altezza dei campi da tennis e da hockey su pista. Nel frattempo comunque il Municipio di Lugano ha fatto le sue opportune valutazione e, giovedì scorso, ha provveduto anch’esso a installare alcuni lampioni all’inizio di via Cassarinetta, proprio all’imbocco del suddetto sottopassaggio. Balza però all’occhio come gli impianti prescelti siano di diversa foggia e colore (bianchi e con plafoniera ovale) rispetto a quelli del Comune vicino. Ma soprattutto, chi dovesse passarci di notte non potrà non notare come le luci del Comune di Paradiso siano di un bianco intenso, mentre quelle del Comune di Lugano appaiono di un colore arancione un po’ meno intenso, ovvero sia grossomodo lo stesso tipo di tonalità che era garantita dagli impianti che sono stati smantellati dell’USTRA ormai l’anno scorso.