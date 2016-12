Anche Lugano non vuole attendere il 2050

Nel corso della seduta del giovedì, il Municipio di Lugano ha deciso di sottoscrivere la petizione lanciata dal Gruppo spontaneo e apolitico “Non attendiamo il 2050 per completare l’asse ferroviario del San Gottardo”.

In una nota l’Esecutivo cittadino ha fatto sapere che ritiene che le tempistiche indicate dalla Confederazione per il completamento di AlpTransit siano, “incompatibili con le esigenze di sviluppo del nostro cantone, della città di Lugano e degli agglomerati urbani attraversati dall'asse ferroviario del Gottardo”.

Pur sottolineando la soddisfazione per l’entrata in funzione della Galleria di Base e per la prossima apertura di quella del Ceneri - prevista nel 2020 - il Municipio sottolinea come AlpTrasit sia sostanzialmente un’opera incompleta: “Mancano infatti la tratta Bellinzona- Camorino e quella di Lugano-Chiasso, ritenute due tratte fondamentali per completare una ferrovia di valenza europea. La realizzazione della prima tratta è prevista solo nel 2040, mentre la seconda, a sud di Lugano, è stata pianificata nel 2054”.

Lugano ritiene indispensabile, “accelerare il completamento di AlpTransit nei tempi prospettati dalla petizione, entro il 2030-2035. Questa accelerazione delle tempistiche di esecuzione si rende necessaria anche alla luce di quanto sta avvenendo nel bacino del Mediterraneo, con il recente raddoppio della capacità del canale di Suez e l’ampliamento dei porti liguri di Savona, Genova e La Spezia. Queste infrastrutture sono in grado di mutare i percorsi delle grandi navi porta contenitori che attualmente attraccano a Rotterdam”.

Senza un’alternativa ferroviaria, sottolinea il Municipio, gran parte delle merci provenienti da Genova e dirette verso nord verrebbero indirizzate su strada, compromettendo seriamente la politica elvetica di trasferimento su rotaia del traffico pesante.

“L'Esecutivo auspica che possa costituirsi un fronte comune in grado di sensibilizzare l'Autorità federale sull’importanza che riveste la tempestiva realizzazione di una trasversale ferroviaria alpina completa, collegata in modo efficiente alle reti ferroviarie italiane e tedesche, così da perseguire gli obiettivi di una mobilità stradale e ferroviaria coordinata a livello internazionale e garantire il trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia, come stabilito dalla Costituzione”.

