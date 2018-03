Anche Paperino legge il Giornale del Popolo

Dici fumetto e subito la tua mente vola a Paperopoli o a Topolinia, oppure galoppa sulle praterie insieme al ranger Tex Willer o sfreccia a bordo della Jaguar di Diabolik ed Eva Kant. Durante il fine settimana a Lugano in molti hanno potuto fare un tuffo nel passato toccando con mano i tanto agognati libricini grazie a Uchronia Comics Convention, la fiera dedicata agli appassionati della nona arte.

«Ho portato mio figlio, ha dieci anni e per adesso legge Topolino e Tex. Una passione che gli ho tramandato, lo ammetto – ci dice un visitatore della mostra –. Preferisco che si legga un bel fumetto piuttosto che stare per ore davanti a un tablet o alla televisione come uno zombie».

A proposito di non-morti, moltissimi i collezionisti di Dylan Dog, il famoso indagatore dell’incubo: «Ho tutti i numeri – sostiene Carlo, un collezionista –. Mi sono innamorato subito di quel personaggio e del suo assistente, Groucho. Inoltre, le penne che hanno inchiostrato le storie hanno fatto... la storia di questa arte: Angelo Stano, Corrado Roi o Giovanni Freghieri». Nomi noti al vastissimo pubblico che ama sfogliare un libro animato da personaggi più o meno simpatici, più o meno mostruosi che nascono da una “penna”.

Come quella di Ivano Codina, presente alla convention che si è chiusa ieri, e che ha ideato anche un lettore particolare del nostro giornale (vedi foto): «Io ho cominciato a fare dei fumetti da piccolo, con un mio amico. Ho fatto della mia passione una professione, che mi ha dato e mi sta dando moltissime soddisfazioni».

(MABO)