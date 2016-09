Anziana scippata a Viganello

È successo in Via Molinazzo, dove un uomo ha strappato dal collo dell'87enne una collana ed è poi scappato a piedi. La polizia cerca eventuali testimoni.

Oggi, poco dopo le 14, in via Molinazzo a Viganello vi è stato uno scippo. L'autore ha strappato a una donna, una 87enne del Luganese, la collana che portava al collo scappando poi a piedi in direzione di via Guggirolo. La vittima non ha riportato ferite.

I connotati dell'autore sono i seguenti: uomo 30/35 anni, altezza 180/185, caucasico, carnagione abbronzata, capelli corti scuri, niente barba, corporatura robusta, veste pantaloni scuri e camicia jeans.

Eventuali testimoni che hanno notato movimenti sospetti in zona sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.

(Red)